Клиенты Tele2 из Москвы и Подмосковья смогут полгода не платить за связь при покупке смартфона Xiaomi
Покупка смартфона Xiaomi Redmi 9T даст приятный бонус для абонентов Tele2. Они смогут полгода бесплатно пользоваться кинотарифом «Везде онлайн».
Акция действует с 20 августа по 30 сентября. Покупатели смартфонов линейки Xiaomi Redmi 9T и Xiaomi Redmi Note 10 получат возможность шесть месяцев бесплатно пользоваться кинотарифом «Везде онлайн».
Бесплатный период начнется со второго месяца работы тарифа. Предложение доступно как новым, так и действующим клиентам компании при переходе на тариф «Везде онлайн» и покупке гаджета в салонах связи Tele2 или на сайте tele2.ru.
Особенности бонуса
Кинотариф «Везде онлайн» уникален. Он дает доступ к коллекции фильмов, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента мультимедийного сервиса Wink (18+).
Клиенты в Москве ежемесячно получают 40 Гб мобильного интернета, безлимитные звонки на номера Tele2 и 500 минут для звонков на номера других операторов по всей стране.
Тариф включает безлимитный доступ к Telegram, WhatsApp, Viber, «ТамТам», Instagram, Facebook, «ВКонтакте», Clubhouse и «Одноклассникам».
Абонентская плата за пользование тарифом для клиентов в московском регионе составляет 500 рублей в месяц.
За полгода экономия при покупке смартфона по акции составит три тысячи рублей. Чтобы пользоваться кинотарифом, абонентам нужно зарегистрироваться на сайте сервиса Wink (18+) с номером Tele2.
О смартфоне
Смартфон Xiaomi Redmi 9T — гаджет на базе операционной системы Android™ 10.0.
Он идеально подходит для клиентов кинотарифа. Тонкие рамки корпуса обеспечат комфортное использование в различных сценариях, что особенно удобно при просмотре фильмов на устройстве.
Любители смотреть кино на смартфоне нередко сталкиваются с перегревом корпуса. Основа Redmi 9T — 8-ядерный процессор Snapdragon™ 662. Он дает высокую производительность с низким энергопотреблением и защитой от перегрева.
Пользователь сможет не волноваться за уровень заряда батареи даже при просмотре сериалов. Redmi 9T может работать без подзарядки в течение долгого времени: в режиме воспроизведения видео — 17 часов, музыки — 195 часов, разговора — 56 часов.
Несмотря на аккумулятор большой емкости, смартфон весит менее 200 граммов.
О партнерстве сторон
Tele2 успешно сотрудничает с компанией Xiaomi, аудитория которого стремительно растет. Она занимает ведущие позиции по продажам устройств в рознице Tele2.
Во втором квартале этого года бренд Xiaomi впервые в истории поднялся на второе место и занял долю рынка 16,9%, переместив Apple на третье место. Об этом напомнил директор по работе с абонентским оборудованием Tele2 Владимир Павлов.
Мы поддерживаем запросы наших клиентов и предоставляем уникальные предложения. Tele2 продолжает развивать сотрудничество с Xiaomi. Спрос на устройства этого бренда неизменно растет, что подтверждает динамика их продаж в нашей рознице, а также на мировом и российском рынках
По доступной цене клиенты получают качественный и функциональный гаджет, который открывает им все преимущества цифровых сервисов.
«Смартфон Redmi 9T идеально подходит к нашему кинотарифу с доступом к Wink, а благодаря специальному предложению клиентам полгода не нужно пополнять баланс», — добавил Павлов.
Акция действует в нескольких точках Москвы и Подмосковья.
В Москве:
• ТЦ «Хорошо»;
• ТЦ «Ривьера»;
• ТЦ «Гагаринский»;
• ТЦ «Мега Теплый Стан»;
• ТЦ «Щелковский».
В Подмосковье:
• ТЦ «Мега Химки»;
• ТЦ «Красный кит» в Красногорске;
• ТЦ «Торговый квартал» в Домодедове;
• ТЦ «Маяк» в Дубне;
• ТЦ «Иридиум» в Зеленограде.