Клиенты Tele2 получили возможность добавить домашний интернет к своему тарифу

Трафик домашнего интернета в России вырос почти на 43%. На этом фоне на рынке появился новый игрок. В Tele2 предложили объединить мобильные услуги и домашний интернет.

«Одной из наших основных задач является улучшение качества жизни наших клиентов. Именно поэтому сегодня мы запускаем новый продукт — новый конвергентный продукт, который объединяет и мобильный интернет, и домашний. И тем самым создаем новые условия для наших клиентов, которые позволяют им гораздо проще оплачивать услуги как мобильной связи, так и домашнего интернета. Ну и более эффективно планировать свои траты на услуги связи», — рассказал коммерческий директор «Tele2 Москва» Антон Жуковский.

Источник фото: телеканал «360»

Tele2 предлагает жителям Москвы и Подмосковья, а также Тульской области добавить к тарифу домашний интернет. Скорость абоненты могут выбрать самостоятельно с помощью специального онлайн-конструктора.

«Оставаясь лучшей сервисной компанией на рынке, безусловно, для нас крайне важно предоставлять услуги домашнего интернета в таком же высоком качестве, как и сервис в мобильном сегменте. Например, очень легко подключить наш домашний интернет через наше приложение — буквально за один клик», — добавил Жуковский.

Источник фото: телеканал «360»

При подключении домашнего интернета у абонентов появятся дополнительные ежемесячные пакеты минут и мобильного интернета. Оставить заявку на подключение можно в салоне Tele2, на сайте или в мобильном приложении. Подробные условия — на сайте компании.