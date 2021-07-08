Клиенты сообщили о сбоях в работе мобильного приложения «Тинькофф»

Сбой произошел в работе мобильного приложения «Тинькофф». Об этом говорят данные сайта Downdetector.

Большинство клиентов мобильного приложения банка заявили, что не удается войти в систему. У тех, кто смог это сделать, не отображаются данные о дебетовых и кредитных картах. Чаще всего на сбои жалуются жители Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и Самары. Всего было зарегистрировано более тысячи сообщений о проблемах с приложением.

Сбой произошел в 10:50 по московскому времени. На проблемы со входом пожаловались 92% пользователей, на сбой всех сервисов — 7%, еще 1% не может перевести деньги.

Через час ситуация с входом в систему улучшилась у 4%, теперь на сбой жалуются 89%. Однако увеличилось количество людей, у кого сбои наблюдаются во всех сервисах — их стало 10%.

В конце июня сбой произошел в работе приложения Сбербанка. Более 90% пожаловавшихся пользователей заявили, что не могут войти в систему. У менее 5% произошел сбой всех сервисов, еще 4% пожаловались на невозможность перевести деньги.