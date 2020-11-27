Клиенты микрофинансовых организаций стали лучше платить по долгам

Индекс кредитной сознательности клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в сентябре–октябре 2020 года достиг отметки в 0,82. При том, что в начале года он фиксировался на уровне 0,77.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на в исследование саморегулируемой организации «МиР» и бюро кредитных историй «Эквифакс». Как поясняют авторы исследования, увеличение показателя характеризует существенное улучшение качества обслуживания кредитного портфеля.

Каждый пятый участник рынка отмечает рост числа граждан, которые вернулись в график платежей. По мнению экспертов, причины улучшения финансового поведения россиян кроются в их нежелании портить платежную репутацию.

В последний раз пиковое значение индекса, когда граждане максимально исправно платили по финансовым обязательствам, было зафиксировано на аналогичном же уровне в 2014 году.

В октябре сообщалось, что в период с марта по июнь 2020 года 29% россиян, из числа пользующихся услугами микрофинансовых организаций, впервые обратились за займами. Еще 20% стали пользоваться их услугами чаще, чем ранее.

Пандемия также вынудила и МФО больше тратиться на маркетинг — привлекать клиентов стало дороже, а количество «качественных» заемщиков сильно снизилось. Если кризис не пойдет на убыль, рынок может лишиться значительной части компаний микрокредитования.