Общество 17 ноября 2022, 16:38 Клиенты маркетплейсов стали занижать рейтинг книги «Цветы для Элджернона» за «ошибки» Покупатели Wildberries и Ozon раскритиковали книгу «Цветы для Элджернона» якобы за ошибки Публичное достояние

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Клиенты маркетплейсов Wildberries и Ozon стали занижать рейтинг книги «Цветы для Элджернона» за якобы огромное количество орфографических ошибок. История завирусилась в Сети после публикации одной из пользовательниц Twitter.

Покупателям не понравились ошибки в начале книги. При этом по сюжету рассказ идет от лица умственно отсталого героя, который принял участие в эксперименте по повышению интеллекта. Однако некоторые клиенты не поняли смысл этих «ошибок» и раскритиковали издателей книги и ее продавцов.

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«Просто ужасные грамматические ошибки. Читать невозможно. Как можно пустить в продажу подобный брак? Жалко даже 89 рублей, которые потратила на эту „книгу ошибок“», — сказала одна из покупательниц.

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Другая заявила, что орфографические и пунктуационные ошибки в начале истории заметила ее восьмилетняя дочь. Женщина назвала книгу ужасной и добавила, что первый раз ей попалось «такое».

Еще одна клиентка отметила, что ей сложно читать произведение с опечатками. Покупательница решила вернуть книгу обратно.

«Книга пришла целая, но дорогие продавцы и издатели, это даже читать невозможно. В первой строке текста „што“, „случаеца“, „севодня“, „пачему“. Как мне вернуть эту вещь, даже книгой ее назвать трудно», — добавила клиентка.

Пост в социальной сети за сутки набрал свыше тысячи ретвитов и около 15 тысяч отметок «нравится». В комментариях пользователи с иронией отреагировали на жалобы покупателей и предложили им для начала прочитать описание книги, так как после эксперимента по повышению уровня интеллекта ошибки в повествовании героя исчезают.