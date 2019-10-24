Сбербанк обвинили в очередной утечке клиентских данных

Мошенники, которые смогли каким-то образом завладеть личной информацией 11,5 тысяч клиентов банка, выставили ее на продажу. Для того, чтобы покупатели могли убедится в достоверности сведений, они разместили часть данных по смешной цене — одна строка с информацией об одном клиенте стоит 30 рублей.

Сбербанк объявил о новой утечке данных 5 тысяч своих клиентов Подробнее

В каждой строке содержится полная информация о человеке. Там указано его ФИО, дата рождения, паспортные данные, место работы и адрес прописки, а также все данные о его кредите.

В комментариях к базе сказано, что среди 11,5 тысяч человек есть те, кто допустил просрочку, и сейчас ждет звонок от банка. Это значит что мошенник, обладающий всей необходимой информацией, сможет обманным путем убедить клиента перевести деньги на другой счет под видом погашения долга по кредиту

Издание связалось с банком, однако там информацию об очередной утечке комментировать отказались. «Известия» уточнили, что в Сбербанке заявили, что не станут ничего говорить по поводу информации, которая относится к разряду слухов и домыслов.

Эксперты, с которым пообщалось издание, заявили, что утечка не так страшна, как кажется на первый взгляд. В базе не содержится информация, которая позволила бы мошенникам увести денежные средства со счетов без ведома их владельцев.

Чтобы не стать их жертвой, достоточно быть бдительным и не разглашать никому CVC- или PIN-коды, а также коды из СМС-сообщений от банка.