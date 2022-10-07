Клиентов за рубежом предупредили о возможных ограничениях в «Сбербанк онлайн» | 360°

Общество 07 октября 2022, 16:13 Поделиться Telegram

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Viber Клиентов за рубежом предупредили о возможных ограничениях в «Сбербанк онлайн» Сбербанк сообщил, что у онлайн-сервиса идут технические работы РИА «Новости»

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Некоторые клиенты Сбербанка за рубежом могут столкнуться с временными ограничениями при использовании «Сбербанк онлайн» из-за технических работ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

«Сервисы „Сбербанка“ на территории России работают в штатном режиме. Некоторые клиенты, находящие за рубежом, могут столкнуться с временными ограничениями при использовании „Сбербанк Онлайн“ из-за технических работ, они будут завершены в ближайшее время», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе кредитной организации подчеркнули, что на территории Российской Федерации все сервисы банка работают в штатном режиме.

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Председатель правительства России Михаил Мишустин на пленарном заседании второго Каспийского экономического форума сообщил, что страна работает над расширением географии действия карты «Мир» в дружественных странах. Он также назвал актуальной задачей переход на расчеты в национальных валютах.

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