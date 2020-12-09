Банки придумали новые способы атаковать клиентов рекламой

Банки придумали новый способ прорекламировать свои услуги. Кредитные организации начали рассылать гражданам SMS с рекламой своих продуктов, когда те стоят прямо у банкоматов.

В некоторых банках рассказали, что внедрили новые CRM-технологии с использованием АТМ, пишет газета «Известия».

Система в режиме реального времени информирует сотрудников отделения банка о том, что клиент находится у банкомата рядом с офисом, затем присылает операционисту данные гражданина и параметры предодобренного предложения.

В то же время на телефон клиента приходит SMS-сообщение, в котором говорится о возможности обратиться за консультацией.

Это далеко не единственный способ банков прорекламировать свои услуги клиенту. Например, кредитная организация делает предложения гражданам в контексте сделанных ими операций или покупок.

Все эти способы направлены на то, чтобы завлечь клиента. Такая система поможет увеличить количество заключенных договоров на 20% от числа отправленных персональных предложений, считают в банках.

«Тинькофф», Сбербанк и ВТБ вместе с сотовыми операторами «большой четверки» разрабатывают решения по борьбе со звонками мошенников. В последнее время злоумышленники подменяют номера телефонов и выдают себя за банковских сотрудников. Участники проекта отмечают, что наиболее действенной система станет в том случае, если все сотовые операторы с банками будут работать вместе и создадут единую базу, по которой будет легко отслеживать номера.