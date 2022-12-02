Общество 02 декабря 2022, 15:44 Клиентам OZON перестали вовремя приходить товары Baza: клиенты OZON недовольны, что им не приходят товары РИА «Новости»

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Клиентам российского маркетплейса OZON перестали вовремя приходить товары. Притом что уведомление, будто товар пришел, им приходит. Об этом сообщило интернет-издание Baza в своем Telegram-канале.

Как отметили журналисты, похоже, что логистический кризис начался в OZONe уже в декабре, не дожидаясь Нового года. Недовольные клиенты интернет-магазина, в том числе, писали об этом интернет-изданию. Речь везде идет о датах, на которые приходилась акция «черная пятница». Большое число клиентов уже не получили свои заказы.

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Сотрудники поддержки практически не отвечают людям. Люди стояли на морозе в ожидании игр для приставки для детей, а получили в итоге только сообщение, что посылка перенесена на январь.

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OZON, в свою очередь, объяснил, что ошибки в доставках — кратковременное явление. А в черную пятницу якобы и так бывают ошибки.

Ранее россияне признались в любви к долгим новогодним каникулам. Был проведен опрос, и большинство респондентов сказали, что рады долгим новогодним каникулам.