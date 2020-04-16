Клиентам ОСАГО захотели запретить менять страховую компанию

«Росгосстрах» предложил Российскому союзу страховщиков (РСА) запретить клиентам с ОСАГО менять страховую компанию во время пандемии. Страховщики считают, что так удастся избежать конкуренции.

Копия послания «Росгосстраха» к РСА оказалась в распоряжении Агентства страховых новостей (АСН). Газете «Известия» в Российском союзе страховщиков подтвердили получение документа.

РГС считает, что нужно ввести мораторий на смену компании-страхователя в том случае, если срок полиса ОСАГО уже заканчивается. Это значит, что если автовладелец вовремя оплатит страховую премию, то его договор автоматически продлят со старым страховщиком.

Авторы идеи считают, что это помешает недобросовестной конкуренции на рынке. Однако другие страховые компании негативно отреагировали на такое предложение и заблокировали дальнейшее обсуждение этой темы.

Руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян заявил, что подобная инициатива создаст сложную ситуацию для государственных и муниципальных компаний. Партнер юридической компании a. t. Legal Александр Павловский отметил, что предложение РГС противоречит законодательству, а также негативно отразится на отрасли.

Ранее страховщики рассказали, коснулся ли их бизнес кризис во время пандемии. Один из игроков рынка заявил, что наблюдается спад в страховании ответственности и грузоперевозок.