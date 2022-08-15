Кличко расстанется с женой после 25 лет брака

Отношения мэра Киева Виталия Кличко с его супругой Натальей подошли к концу, пара находится в процессе расторжения брака. Об этом градоначальник сообщил украинскому изданию «Бабель».

«Это давно не является секретом для всех. У нас разная жизнь, разные интересы, так уже многие годы. Жизнь продолжается, мы просто решили оформить развод официально», — рассказал мэр.

По словам Кличко, желание развестить стало обоюдным. В последние несколько лет супруги проживали в разных стран: Наталья обосновалась в Германии, тогда как Кличко на постоянной основе находился в Киеве.

На вопрос о будущем в личной жизни Кличко ответил, что его сердце в настоящий момент полностью занято Киевом.

Наталья и Виталий Кличко поженились в апреле 1997 года, у них есть трое детей: сыновья Максим и Егор, а также дочь Елизавета.

Ранее Кличко посоветовал киевлянам запастись теплыми вещами и одеялами в преддверии предстоящего зимнего периода.