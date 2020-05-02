Клещи проснулись раньше обычного в Москве

В этом году раньше срока активизировались клещи — разносчики опасного вирусного энцефалита. В Москве с начала весны к врачам обратились с укусами этих насекомых уже 112 человек.

Как сообщил официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на Роспотребнадзор, медики не зафиксировали ни одного случая заражения энцефалитом.

«В городе введен режим самоизоляции, и гулять горожанам запрещено. Однако меры по снижению активности клещей все равно проводятся. Например, особо охраняемые природные территории обрабатывают безопасными средствами», — говорится в сообщении сайта.

Чтобы обезопасить себя от клещей, при выезде на природу или походу в место, где много растений, необходимо надеть закрытую одежду из плотной ткани и что-нибудь на голову. Обувь должна быть высокой, чтобы в нее можно было заправить штаны. Домашних питомцев необходимо обработать специальным составом.

Снять впившегося клеща лучше в поликлинике. Если такой возможности нет, то насекомое нужно осторожно взять пинцетом, повернуть вокруг оси и аккуратно вытащить из кожи. После этого место укуса необходимо продезинфицировать, а руки тщательно вымыть с мылом. Извлеченного клеща надо отвести в лабораторию на исследование.