Клещи атаковали жителей Санкт-Петербурга

Пресс-служба Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщила, что за последнюю неделю в городе возросло количество укусов клещей. С этой проблемой в медицинские организации обратились 647 человек. Об этом написали «Невские новости».

Больше всего пострадавших зафиксировано в Курортном районе города. Там оказалось 40 покусанных граждан. Чуть меньше выявлено в Пушкинском, Приморском и Выборгском районах.

Медики отмечают, что из общего числа пострадавших оказалось 156 детей. На прошлой неделе этот показатель был вдвое меньше. Тогда с укусами от клещей обратилось 86 детей.

Всего с начала сезона в Петербурге зафиксировано 22 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 102 случая иксодового клещевого боррелиоза. Все заболевшие не делали прививку против клещевого энцефалита.