Общество 09 февраля 2024, 17:40 «Клео.ру»: высокая яркость экрана быстрее разряжает батарейку смартфона

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Слишком высокая яркость экрана смартфона быстрее разряжает батарейку. Лучше всего в настройках выбрать автоматическую яркость дисплея, которая меняется в зависимости от уровня освещенности, сообщили «Дни.ру».

Кроме того, телефоны быстро разряжаются из-за незакрытых приложений, работающих в фоновом режиме. Также время работы батареи сокращается в разы при постоянном включении Wi-Fi и Bluetooth.

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Отмечается, что по мере приближения окончания срока эксплуатации батарея хуже держит заряд, в таких случаях ее рекомендуется заменить на новую.