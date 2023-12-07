Общество 07 декабря 2023, 17:55 «Клео.ру»: установление дедлайнов поможет оптимизировать время

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Предварительное установление дедлайнов поможет оптимизировать время и стать более продуктивным. Об этом сообщил сайт «Клео.ру».

Отмечается, что выбирать крайний срок выполнения работы следует реалистично, исходя из сложности задачи. У каждого человека своя скорость в достижении результата, поэтому важно понимать свои возможности.

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Также для оптимизации времени рекомендуется разбить крупные задачи на блоки и распределить их на мелкие шаги. Кроме того, все успевать поможет отказ от соцсетей, сообщил «Ридус».