Общество 08 декабря 2023, 12:37 «Клео.ру»: список достоинств поможет полюбить себя

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Люди, не осознающие собственной ценности, не могут почувствовать настоящую радость жизни. Полюбить и принять себя поможет список достоинств, сообщил сайт «Клео.ру».

Отмечается, что для этого стоит взять лист бумаги и выписать все положительные качества личности. Также можно написать письмо самому себе, поблагодарив за старания и усердие; в трудные моменты его стоит перечитывать вслух.

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Кроме того, полюбить себя поможет постоянное развитие. Вместе с личностным ростом у человека непременно будет возрастать уверенность в себе, сообщил «Ридус».