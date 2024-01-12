Общество 12 января 2024, 16:33 «Клео.ру»: сокращение расходов на готовые обеды поможет сберечь деньги после праздников

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Россияне щедро тратятся на подарки для родных и близких в новогодние праздники. Сберечь деньги после их завершения поможет сокращение расходов на готовые обеды, сообщил сайт «Клео.ру».

Отмечается, что сэкономить деньги на питании можно благодаря составлению еженедельного меню, покупке продуктов заранее и приготовлению пищи сразу на несколько дней. Также после праздников стоит избегать походов в кафе и постараться готовить дома.

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Кроме того, снизить расходы в январе можно благодаря пересмотру трат на развлечения и сдержанности при покупке одежды, сообщили «Дни.ру».