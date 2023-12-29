29 декабря 2023, 15:25
«Клео.ру»: пробуждение ранним утром замедляет процесс старения
Появление морщин — практически необратимый процесс, с которым столкнется каждый. «Клео.ру» дал советы тем, кто мечтает сохранить молодость.
Так, пробуждение в ранние утренние часы влияет не только на качество жизни, но и на состояние кожи. В это время организм активно регенерирует клетки, что способствует замедлению старения и улучшению общего самочувствия.
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Положительный эффект усилит зарядка. Физическая активность укрепляет мышцы и заряжает энергией, добавил «Ридус».
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