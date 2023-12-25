Общество 25 декабря 2023, 12:11 «Клео.ру»: после экстремальных диет необходимо сократить количество жирной и соленой пищи

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Экстремальное похудение способно нанести серьезный вред здоровью. Как восстановить организм после строгой диеты, рассказал «Клео.ру».

Прежде всего, эксперты советуют снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Стоит сократить потребление жирной, жареной, острой и чрезмерно соленой пищи. Порции должны быть частыми, но небольшими.

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Также необходимо на время отказаться от кофе, газировки и жирных молочных продуктов. Лучше включить в рацион пюре, вареные овощи и каши на воде, добавили «Известия».