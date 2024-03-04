Общество 04 марта 2024, 19:09 «Клео.ру»: подушки следует стирать на максимально щадящем режиме

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Для стирки подушек лучше всего подойдет деликатный режим. Благодаря этому они не потеряют свою форму, сообщил сайт «Клео.ру».

Температурный режим в таких случаях лучше выставлять не выше 40 градусов. Перед стиркой обязательно нужно следовать всем инструкциям на этикетке, сообщил «Ридус».

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Отмечается, что при стирке подушек стоит включать дополнительное полоскание, режим отжима лучше отключить. Аксессуары для сна также должны сохнуть в максимально естественных условиях.