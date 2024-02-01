Общество 01 февраля 2024, 14:09 «Клео.ру»: откладывание некоторых дел поможет снизить стресс

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В некоторых случаях непродолжительные приступы прокрастинации необходимы и полезны. Так, откладывание дел поможет снизить стресс, сообщил сайт «Клео.ру».

Отмечается, что человеку очень важно давать себе возможность отдохнуть и восстановить силы. Именно снижение нагрузки поможет уменьшить стресс и сохранить физическое и психическое здоровье.

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Кроме того, прокрастинация полезна в моменты необходимости расставить приоритеты. В таких ситуациях следует взять перерыв, чтобы определить наиболее важные и срочные задачи, сообщил «Ридус».