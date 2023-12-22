Общество 22 декабря 2023, 14:29 «Клео.ру»: онлайн-покупки сэкономят время в быту

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Упрощение выполнения некоторых повседневных задач значительно сэкономит время в быту. Так, можно перейти на онлайн-покупки, сообщил сайт «Клео.ру».

Отмечается, что заказ продуктов и других товаров через интернет позволит сэкономить время, которое обычно тратится на походы по магазинам. Также с этой задачей отлично справится мультиварка, с помощью устройства можно готовить несколько блюд одновременно.

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Кроме того, сэкономить время способны предварительное планирование дел, удобная организация гардероба и бытовая техника для быстрой уборки, сообщил «Ридус».