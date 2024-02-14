Общество 14 февраля 2024, 12:49 «Клео.ру»: не стоит сохранять брак только ради детей

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Многие женщины заставляют себя терпеть даже самое агрессивное отношение со стороны мужа и пытаются сохранить брак ради детей. Такая ошибка разрушает жизнь, сообщил сайт «Клео.ру».

Если родители несчастливы в браке, их дети тоже будут страдать. В таких ситуациях лучше разорвать отношения. Будет намного лучше, если родители найдут для себя подходящих партнеров, станут счастливыми и будут дарить детям только любовь.

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Как сообщили «Дни.ру», разрушить семью могут тотальный контроль, чрезмерная забота и финансовые стереотипы.