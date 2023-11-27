27 ноября 2023, 12:46
«Клео.ру»: на корпоративе не следует злоупотреблять алкоголем и сеять негатив
Новогодний корпоратив — традиционное торжество, на котором сотрудники могут ненадолго забыть о формальностях. Однако веселье может обернуться стыдом на следующий день. В связи с этим «Клео.ру» рассказал о правилах поведения на таком мероприятии.
В компании коллег необходимо ограничить употребление спиртных напитков, ведь с этими людьми еще предстоит выстраивать деловые отношения.
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Кроме того, не стоит обсуждать других работников и сеять негатив. Пессимистичный настрой может испортить атмосферу праздника, добавил «Ридус».
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