Общество 27 ноября 2023, 12:46 «Клео.ру»: на корпоративе не следует злоупотреблять алкоголем и сеять негатив

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Новогодний корпоратив — традиционное торжество, на котором сотрудники могут ненадолго забыть о формальностях. Однако веселье может обернуться стыдом на следующий день. В связи с этим «Клео.ру» рассказал о правилах поведения на таком мероприятии.

В компании коллег необходимо ограничить употребление спиртных напитков, ведь с этими людьми еще предстоит выстраивать деловые отношения.

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Кроме того, не стоит обсуждать других работников и сеять негатив. Пессимистичный настрой может испортить атмосферу праздника, добавил «Ридус».