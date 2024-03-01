01 марта 2024, 11:25
«Клео.ру»: лишний вес и алкоголь могут провоцировать храп
Присутствие посторонних звуков во время сна может обернуться серьезным конфликтом в паре. Из-за чего возникает храп, рассказал «Клео.ру».
Так, употребление алкоголя приводит к расслаблению всех мышц, из-за чего появляется или усиливается храп. Стоит попробовать отказаться от спиртного, чтобы решить проблему.
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Еще один провокатор неприятных звуков — избыточный вес. Правильное питание и физические нагрузки помогут исправить ситуацию, добавил «Ридус».
Алкоголь
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