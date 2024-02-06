Общество 06 февраля 2024, 15:32 «Клео.ру»: кофе или портрет могут стать хорошим подарком для мужчины на 14 февраля

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Близится 14 февраля, и стоит заранее позаботиться о подарке для мужчины, чтобы не покупать в последний момент что-то банальное. Идеями для презента поделился женский журнал «Клео.ру».

Например, если мужчина водит машину, то ему может подойти автомобильный держатель для телефона. Также хорошим выбором станет чай или кофе, если возлюбленный предпочитает какой-то из этих напитков. Наконец, можно заказать портрет по фотографии.

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Как добавило Utro.ru, подарок может быть и для двоих. Подойдет романтическая фотосессия или настольная игра для пары.

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