Общество 14 марта 2024, 18:34 «Клео.ру»: холодный компресс и разминка способны помочь при боли в пояснице

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Многие люди за всю жизнь хотя бы раз сталкивались с неприятными ощущениями в области поясницы. Боль возникает из-за неправильной осанки, сидячей работы и других факторов. Как облегчить состояние, рассказал «Клео.ру».

Если недомогание сопровождается отеком, стоит воспользоваться холодным компрессом. Его можно сделать с помощью льда, целлофанового пакета и ткани. Такая повязка уменьшит воспаление и дискомфорт.

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Еще один вариант — обычная разминка. Физическая активность снимет напряжение и зажатость в мышцах, добавил «Ридус».