Общество 04 декабря 2023, 18:46 «Клео.ру»: фастфуд лучше приготовить самостоятельно

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Приготовление фастфудных блюд в домашних условиях поможет уменьшить количество жира и калорий в такой пище. Об этом сообщил сайт «Клео.ру».

Отмечается, что самостоятельное приготовление позволит контролировать качество всех ингредиентов. Так, вместо посещения фастфуд-ресторана лучше всего приготовить бургеры на собственной кухне.

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Как сообщили «Дни.ру», также уменьшить количество жира и калорий поможет ограничение газированных напитков, которые часто идут в комплекте с фастфудом.