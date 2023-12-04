04 декабря 2023, 18:46
«Клео.ру»: фастфуд лучше приготовить самостоятельно
Приготовление фастфудных блюд в домашних условиях поможет уменьшить количество жира и калорий в такой пище. Об этом сообщил сайт «Клео.ру».
Отмечается, что самостоятельное приготовление позволит контролировать качество всех ингредиентов. Так, вместо посещения фастфуд-ресторана лучше всего приготовить бургеры на собственной кухне.
Реклама
Как сообщили «Дни.ру», также уменьшить количество жира и калорий поможет ограничение газированных напитков, которые часто идут в комплекте с фастфудом.
Питание
Реклама
Реклама