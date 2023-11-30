Общество 30 ноября 2023, 10:49 «Клео.ру»: для запоминания и изучения снов стоит записывать их в дневник

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Многие люди не запоминают свои сны и не могут их проанализировать. Решить проблему поможет специальный дневник, сообщил сайт «Клео.ру».

Отмечается, что техника «лунной фазы» заключается в том, чтобы проснуться в середине ночи и записать свои сны, после этого можно вернуться в кровать и продолжить спать. Такое изучение снов улучшит качество жизни.

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Как сообщил «Ридус»,запоминать сновидения мешают хронические стрессы, усталость и недостаточное количество сна.