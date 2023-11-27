Общество 27 ноября 2023, 14:15 «Клео.ру»: для тренировки памяти помогут ассоциативные методики запоминания

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Чтобы поддерживать мозг в тонусе, нужно регулярно тренировать память. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на «Клео.ру».

Во-первых, тренировать память нужно регулярно. Нужно разработать специальную программу и придерживаться ее. Также можно воспользоваться ассоциативными методиками запоминания, они тоже успешно работают.

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Наконец, можно обратиться к медитациям. Они помогают научиться концентрироваться.

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