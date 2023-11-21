Общество 21 ноября 2023, 18:47 «Клео.ру»: беспорядок дома возникает из-за склонности хозяина к прокрастинации

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Беспорядок в доме на протяжении долгого времени указывает на склонность хозяина к прокрастинации. Об этом сообщил сайт «Клео.ру».

Отмечается, что таким людям важно правильно замотивировать себя на уборку и составить четкий график. Кроме того, многие люди не убираются из-за ожидания переезда в квартиру мечты, жить в таком черновом варианте не стоит.

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Как сообщил «Ридус», также причиной беспорядка могут стать тревоги, волнение и страхи хозяина.