Классы в подмосковных школах станут приходить в разное время из-за COVID-19

Пандемия коронавируса внесла коррективы в школьную жизнь. С 1 сентября на переменах детям уже не побегать. Школы Московской области составят специальные расписания и будут разводить потоки учеников во время перерывов между уроками.

«Мы будем разводить потоки. Мы дополнительно открываем там, где есть, максимально все входы в школу. В зависимости от школы. Школы тоже есть разные. Есть малокомплектные, где 100 человек, их разводить не нужно, они там несильно перемешиваются», — рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что каждый директор будет выстраивать индивидуальное расписание, так как в регионе есть и школы, где учатся 1,5 тысячи человек. Особое внимание уделят смещению времени по приходу детей в школу.

«Это особенно актуально для начальной школы. Условно, первые классы приходят в 08:15, вторые — в 8:30. Начиная с пятого класса они вообще могут приходить к 09:00, ко второму уроку. Это сейчас я вам говорю не универсальное правило, это не значит, что по такому правилу будет жить каждая школа», — подчеркнула Каклюгина.

Питание, которое ученики начальных классов будут получать бесплатно, также организуют со смещением. Директора школ должны будут организовать маршруты для потоков во время перемен исходя из особенностей учебного заведения.

Еще одним из требований санитарной безопасности в школах будут защитные маски. Педагогов обязали носить их на работе. Заслуженный учитель России Евгений Ямбург выступил против этой «формальной меры».