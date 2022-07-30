Классные часы о ценностях российского общества введут в школах с 5 сентября

Во всех школах РФ с нового учебного года введут классные часы, посвященные ценностям российского общества, закрепленным в стратегии национальной безопасности. Об этом ТАСС рассказал начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Мероприятия введут уже с 5 сентября. появятся во всех школах страны с 5 сентября 2022 года, сообщил ТАСС

«Министерство просвещения в ходе августовских конференций планирует с педагогами провести подготовительную работу этого направления в рамках программы воспитания в школе, чтобы классные руководители могли сами эти классные часы под названием „Разговоры о важном“ проводить», — отметил Новиков.

Классные часы могут проходить в разных формах, в зависимости от возраста учеников, добавил он.

«Это может быть дискуссия по итогам просмотренного фильма, квиз, методический материал в форме полноценного урока, общение с экспертом по теме определенного классного часа, который можно при этом транслировать на всю страну, поскольку сейчас система дистанционной связи позволяет это делать», — пояснил Новиков.