«Ситуация и выеденного яйца не стоит». Конфликт кадетов в Ялте устроила классная руководительница

Два ученика кадетского класса школы № 11 в Ялте запугали и избили одноклассников, носят с собой ножи, молотки. Но все ли так в этой истории? Оказывается, в деле замешана классная руководительница, которая намеренно выставляет детей в дурном свете и стравливает взрослых. Об этом «360» рассказал источник, осведомленный с ситуацией.

«Знаете, мне бы тоже очень хотелось разобраться в этом (в этой ситуации — прим.). На самом деле мама этого мальчика регулярно выпивает», — рассказал собеседник телеканала.

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Он отметил, что мальчики действительно повздорили. Однако, оказалось, что изначально пострадавший целый день провоцировал своего обидчика, хватал его за руки и ноги.

«Терпение закончилось, он его аккуратно положил на пол. Он его не бросал, не кидал, не бил, как это хочет преподнести его мама», — отметил источник.

По его мнению, ситуация отвратительнейшая. Поэтому необходимо, чтобы в деле разобрались компетентные органы.

Конфликт в кадетском классе начался два месяца назад, когда «хулиган» перешел в новый класс. Классная руководительница тогда сразу же отрицательно отреагировала на приход ребенка. Она заявила, что против нового ученика, так как у нее не исправительная колония. Однако так и осталось не понятным, почему же ребенку нужно исправительное учреждение.

По словам собеседника телеканала, мама пострадавшего школьника — очень «знаменитый человек». В 2018 году она затеяла скандал, потому что ее дочку-аутиста выгнали с праздника в детском саду. Но ситуация была другой: воспитатели полгода нянчили ребенка, хотя это непросто при таком диагнозе.

«Видимо, мама очень хочет славы», — отметил источник.

источник, знакомый с ситуацией. «Ситуация и выеденного яйца не стоит. Двенадцатилетние парни… Каждый самоутверждается как может. Дети между собой ссорятся, мирятся, где-то поругались, где-то помирились, где-то потолкали друг друга на перемене»

Родителей начала натравливать классная руководительница, заявил собеседник. Она говорила, что те двое детей-хулиганов якобы лишние в классе, так как срывают уроки, нарушают дисциплину, затевают драки. При этом педагог никогда не предлагал разобраться в конфликте. Напротив, учительница в Viber попросила родителей писать докладные на имя директора. То есть она обвиняла голословно, устраивала провокации, проводила стравливание среди взрослых, сообщил источник.