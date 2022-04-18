Классика на дороге. Ралли на ретромобилях провели в Москве

За кубок Российской автомобильной федерации соревновались экипажи отечественных и иностранных машин, выпущенных в период с 1930 по 1980 год.

Более ста автомобилей стартовали из Ветошного переулка, проехали по главным достопримечательностям и сделали остановки на смотровых площадках. Маршрут назвали «На семи холмах».

Председатель комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации Андрей Панковский рассказал о том, что маршрут ралли проложен по местам, которые вдохновили художников на создание известных полотен.

«Роснефть», генеральный партнер ралли, для гонки стилизовала легенду советского автопрома — 408-й «Москвич».

«Здесь полное ощущение того, что машиной управляет водитель, а не наоборот. Здесь нет гидроусилителя, нет зеркал, приходится постоянно крутить головой, смотреть за обстановкой вокруг машины», — поделился своими впечатлениями от управления машиной автолюбитель Андрей Боровик.

На современной автозаправке ретромашинам маневрировать непросто. Зато современное топливо автомобилям должно было прийтись по вкусу. Заправляли машины высокооктановым «Пульсаром» производства компании «Роснефть».

Ралли на ретромобилях — это гонка не ради скорости. Это гонка ради удовольствия участников пробега, жителей и гостей города, ведь не заметить такие машины просто невозможно.