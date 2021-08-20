Гаджетоманию включат в мировую классификацию заболеваний

Современная жизнь без смартфона или планшета под рукой невозможна. Но увлечение гаджетами может привести к зависимости, сходной с алкоголизмом или наркоманией. На сегодняшний день в мире от гаджетомании страдают до 10% населения. Среди них есть взрослые и дети. Об этом в интервью «360» рассказал главный психиатр Московской области Антон Масякин.

Он подчеркнул, что основная доля среди гаджетоманов приходится на людей до 25 лет.

По словам эксперта, гаджетомания — это зависимость, которая деструктивно действует на человека. В этом она схожа с алкоголизмом и наркоманией. Антон Масякин перечислил три основных симптома, которые есть у зависимых людей.

«Первое — это потеря контроля. В случае с гаджетами человек не следит за временем, которое он проводит за электронным устройством. Второе — утрата интереса к общению, прогулкам или хобби. Третий сигнал — бессонница, усталость и резкие перепады настроения», — перечислил специалист и добавил, что даже один симптом становится тревожным звоночком и говорит о начале формирования зависимости.

Антон Масякин отметил, что сегодня диагноз «гаджетомания» врачи не ставят. Его нет в международной классификации болезней (МКБ 10). Но в следующей версии документа, на который ориентируются медики всего мира строчка о зависимости от гаджетов уже есть.

«МКБ 11 введут совсем скоро. Сейчас она проходит адаптацию в России и в других странах. Врачи смогут поставить диагноз гаджетомания. Его добавят в рубрику нехимические зависимости, где уже есть игромания», — отметил специалист.

Он отметил, что симптоматика у обоих состояний очень схожа. В качестве примера он привел ситуацию с подростками. Если юноша или девушка больше пяти часов проводят за играми или гаджетом, то это нехороший признак.

Психологи и психиатры оценивают индивидуальное состояние пациента, насколько он изменился. К примеру, раньше человек был общительный и увлекающися, то сейчас он все забросил.

Последний, главный признак — агрессия подростка, когда его пытаются ограничить в использовании гаджетов. Антон Масякин отметил, что делать так ни в коем случае нельзя. Подросток может заменить одну зависимость на другую, более опасную, к примеру на алкоголь или наркотики.