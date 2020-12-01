Классификатор строительной информации запустили в России

В России с 1 декабря 2020 года начал работать классификатор строительной информации. Пока она размещен в виде информационного ресурса на сайте ФАУ «ФЦС».

Уже через год классификатор станет частью Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности России — ее должны ввести в 2022 году.

По словам министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, классификатор нужен для налаживания единого языка общения между участниками строительного процесса. Также с помощью него можно будет обмениваться данными между информационными системами.

«Классификатор также создаст основу для запуска необходимого процесса для отрасли — поступательного перевода нормативно-технических документов в электронный вид», — передает ТАСС слова министра.

Тем не менее пользоваться классификатором необязательно. В России уже есть ряд подобных систем. Например, ФГИС ЕГРН и ГИС ЖКХ. Но, как отметил гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко, все они не интегрированы между собой. Однако благодаря классификатору строительные информационные системы станут одним целым, что поможет внедрить BIM-моделирование на государственном уровне. Когда классификатор будет запущен, цифровая строительная отрасль сможет работать быстрее.