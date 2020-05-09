Классические фильмы о Великой Отечественной опубликовали на YouTube. Их можно посмотреть с детьми

Киностудия имени Горького опубликовала сборник классических фильмов о войне, которые она порекомендовала к просмотру с детьми. Пока что опубликованы шесть фильмов.

«Фильмы о войне и о военном времени смотреть не просто, но эти фильмы помогают современному поколению понять, какой ценой досталась победа в те трудные времена. Эти фильмы о милосердии, о силе духа и самоотверженности, о благородстве в невыносимых условиях и о том, что каждый человек должен в первую очередь всегда оставаться человеком», — отметили в киностудии.

Киностудия имени Горького опубликовала фильмы в YоuTube накануне Дня Победы и предложила семьям всем составом пересмотреть легендарную классику в течение праздничных дней.

Среди опубликованных киностудией фильмов «Александр Маленький», «Сын полка», «Дом, в котором я живу», «…А зори здесь тихие», «Офицеры», «Добровольцы».

В России в этом году отмечают 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Массовые мероприятия отменили из-за коронавируса, но к юбилейной дате подготовили дистанционные акции. Кроме того, пройдет авиапарад и салют.