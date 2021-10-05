Класс с литерой «Я» появился в краснодарской школе

Класс с литерой «Я» появился в одной из краснодарских школ. Первый «Я» открыли из-за большого количества первоклассников в этом году, рассказал ОТР.

В школу № 94 в этом году пришли около 800 новых учеников. Их распределили по 28 классам, поэтому стандартными буквенными обозначениями обойтись не получилось.

«Учеников много, потому что у нас район такой. У нас район, где действительно доступное жилье и очень многие приезжают к нам», — рассказала Евгения Лаптева, учитель необычного класса.

Она призналась, что за 30 лет работы такое количество первоклассников видит впервые. А класс «Я» стал единственным во всей России.