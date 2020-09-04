Класс отправили на карантин в школе Новосибирска из-за коронавируса

Учащихся отправили на двухнедельный карантин. Всего в классе учится 26 ребят, теперь они будут изучать программу дистанционно.

Директор школы Татьяна Устинова подтвердила информацию. Класс закрыли после получения результатов, которые пришли из Института гигиены и эпидемиологии. В медучреждении сообщили, что у одного из учеников обнаружили новую инфекцию.

У ученика дома болела мама. Несмотря на это он пришел в школу 1 и 2 сентября.

Теперь все дети сдают анализы по рекомендации поликлиники, закрепленной за образовательным учреждением.

Пользователи соцсетей предложили наказать родителей за безответственное поведение, написал «Царьград». Они считают нужным создать уголовную статью и привлекать всех «потенциальных убийц».