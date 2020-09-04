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    04 сентября 2020, 19:59

    Класс отправили на карантин в школе Новосибирска из-за коронавируса

    Алена Макаренко

    Шестой класс в школе № 13 Новосибирска отправили на карантин после того, как у одного их учеников выявили коронавирус. Об этом сообщил НГС Новосибирск.
    Класс отправили на карантин в школе Новосибирска из-за коронавируса

    Учащихся отправили на двухнедельный карантин. Всего в классе учится 26 ребят, теперь они будут изучать программу дистанционно.

    Директор школы Татьяна Устинова подтвердила информацию. Класс закрыли после получения результатов, которые пришли из Института гигиены и эпидемиологии. В медучреждении сообщили, что у одного из учеников обнаружили новую инфекцию.

    У ученика дома болела мама. Несмотря на это он пришел в школу 1 и 2 сентября.

    Теперь все дети сдают анализы по рекомендации поликлиники, закрепленной за образовательным учреждением.

    Пользователи соцсетей предложили наказать родителей за безответственное поведение, написал «Царьград». Они считают нужным создать уголовную статью и привлекать всех «потенциальных убийц».

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