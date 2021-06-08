Кладбищенского вора поймали в Краснодаре. Он торговал пионами с могил

Кладбищенского вора поймали в станице Новотитаровской в Краснодаре. Мужчина похищал пионы с могил и возил их в город на продажу.

Злоумышленника смогли вычислить благодаря системе видеонаблюдения, которую установили на кладбище в прошлом году.

«Камеры зафиксировали движение рано утром. Мы обратили на это внимание. На следующий день человек прибыл на кладбище на машине и стал собирать пионы. Охапки цветов он складировал в автомобиль. Потом их вывезли в Краснодар. Там их продавали», — рассказал «360» председатель совета Новотитаровского сельского поселения, директор частной охранной организации Константин Прокофьев.

По его словам, цветы выращивали родственники людей, которые похоронены на этом кладбище. Это традиция. И местные жители относятся к этому очень трепетно.

Поимка злоумышленника была недолгой. На видео с камер наблюдения попал номер автомобиля, на котором вывозили пионы. После проверки выяснилось, что владелец машины живет в Краснодаре. Через него удалось выйти и на самого похитителя. Их попросили приехать в станицу и объясниться.

«Оказалось, что раньше у него была судимость за кражу», — добавил Прокофьев.

После того, как кладбищенский вор и его соучастник приехали в Новотитаровскую, они записали видеообращение к местным жителям, попросив у них прощения за кражу пионов.