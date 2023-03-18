Общество 18 марта 2023, 12:48 Кладбище для бойцов «Вагнера» появилось под Екатеринбургом Глава «Вагнера» Пригожин сообщил о создании кладбища для бойцов ЧВК под Екатеринбургом РИА «Новости»

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Неподалеку от Екатеринбурга появилось отдельное кладбище, где хоронят бойцов группы «Вагнера». Об этом изданию E1.ru сообщил глава частной военной компании Евгений Пригожин.

По его словам, на этом кладбище предают земле тела тех бойцов, которые проживали в Екатеринбурге или близлежащих населенных пунктах. Также нередки случаи, когда бойцы в завещании указывали отдать дело родителям или родственникам.

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«Вот тело привозят в Екатеринбург, а там наш сотрудник выясняет, что мать уже умерла, родные уехали, а родственники спились и похоронить человека не в состоянии. В этом случае мы хороним бойцов на местном кладбище. Они будут лежать с боевыми товарищами, если не смогут быть в могиле с близкими», — сказал Пригожин.

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Глава «Вагнера» уточнил, что если боец не сообщал конкретных пожеланий о месте погребения, то его везут на кладбище в Краснодарском крае.

Ранее Пригожин в ироничной манере заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины.