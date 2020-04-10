Кладбища запретили посещать в Петербурге

Такое постановление подписали власти Санкт-Петербурга — оно опубликовано на сайте городской администрации.

Запретить (временно приостановить) на территории Санкт-Петербурга с 11 по 30 апреля посещение гражданами кладбищ, <…> за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению и участия в погребении

Такой же запрет 9 апреля подписали власти столицы и Московской области. Эта мера принята, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в связи с грядущими церковными праздниками. Во время Вербного воскресенья, Пасхи, Красной горки и Радоницы многие россияне традиционно посещают кладбища. Однако в сложившейся ситуации это небезопасно — увеличивается риск заразиться коронавирусом. Особенно серьезные последствия визита на кладбище в это время ждут пожилых людей — именно они составляют большую часть посетителей во время праздничных дней.

Такое же решение приняли и власти Томска — там закрыли все 14 кладбищ. Захоронения разрешены только на восьми из них. Запрет на посещение ввели и в Липецке — там ограничение действует до 14 апреля.

В РПЦ поддержали решение закрыть кладбища из-за распространения коронавируса. Ранее православная церковь призвала россиян временно не посещать храмы. Там уточнили, что праздничную службу на Вербное воскресенье можно будет посмотреть онлайн. Ее традиционно проведет патриарх Кирилл в Храме Христа Спасителя. Начало запланировано на 10:00 12 апреля.