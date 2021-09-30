Клад золотых монет XVII века ушел с молотка за €1 млн

Более 20 золотых монет XVII века продали на аукционе за один миллион евро. Об этом сообщил аукционный дом Ivoire Angers/Deloys после завершения торгов.

«Чуть больше одного миллиона евро удалось выручить за 235 луидоров из клада Плозеве, отчеканенных при Людовике XIII и Людовике XIV», — заявили в аукционном доме.

Торги проходили 29 сентября в коммуне Анжер. Изначально лот оценивался в 300 тысяч евро. Участникам аукциона представили монеты, найденные в одном из жилых домов на западе Франции. Всего клад насчитывал 239 луидоров, но организаторы торгов заявили о продаже 235 монет. Они пояснили, что владельцы дома решили оставить себе на память четыре монеты.

Каждая монета продавалась на аукционе отдельно. Еще до старта торгов 19 луидоров купил Музей Парижского монетного двора, написало агентство AFP. По словам аукционного дома, вырученные деньги получат владельцы дома, а также делавшие в нем ремонт каменщики. Именно рабочие и нашли железную шкатулку с кладом в 2019 году.

Ранее на аукционе продали кассету с неизвестной песней и интервью Джона Леннона. Лот ушел с молотка за 370 тысяч датских крон, что составляет около 58,3 тысячи долларов.