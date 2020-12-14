Клад с тысячами советских рублей нашли на маяке в Финском заливе

Во время ремонта маяка в на острове Большой Тютерс в Финском заливе нашли клад. Начальник маяка обнаружил там почти 10 тысяч советских рублей.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

«Начальник маяка, расположенного на острове Большой Тютерс в Финском заливе (Ленинградская область), в ходе ремонтных работ обнаружил клад — почти 10 тысяч рублей Государственного банка СССР», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что деньги нашли внутри вспомогательного строения. Клад обнаружили начальник маяка и техник — речь идет о пачке советских рублей номиналом 10 и 25. Самая новая купюра была выпущена в конце 1960-х годов. Точно неизвестно, сколько времени пролежали деньги — они могли находиться там более 50 лет. При этом на острове Большой Тютерс всего два постоянных жителя — смотрители маяка.

Купюры останутся на острове в музее маяка «Большой Тютерс». Маяк входит в систему навигационного оборудования гидрографического района Ленинградской военно-морской базы. С его помощью обеспечивают безопасность судоходства, а также управляют движением боевых кораблей и гражданских судов в этой части Финского залива.