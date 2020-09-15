Клад с серебряными монетами ХVI века обнаружили в Пскове

Археологи в ходе исследования улицы Герцена в Пскове нашли клад. Под полом старой деревянной постройки лежала керамическая кубышка, а в ней — серебряные монеты последней четверти XVI века.

Как сообщил Археологический центр Псковской области, найденные деньги — так называемые монеты-чешуйки. Внешне они похожи на рыбью чешую. Всего в кубышке находилось 126 штук.

Специалисты отдали находку реставраторам. Они почистят монеты. Позже клад окажется в археологическом фонде регионального музея-заповедника.

Интересно, что рядом с кладом несколько лет назад проложили водопроводную трубу. Однако рабочие тогда не обратили внимание на керамический сосуд.

Ранее стало известно о кончине американского ювелира и археолога-самоучки Форресте Фенне. Он спрятал на территории Скалистых гор сокровища, которые стоили более одного миллиона долларов. Об этом он рассказал в 2010 году. Спустя десять лет клад нашли.