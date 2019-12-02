Китообразных животных могут запретить держать в дельфинариях России
Сенатор Людмила Талабаева рассказала «Парламентской газете» о законопроекте, который запрещает держать в дельфинариях косаток и белух.
Талабаева напомнила, что во многих странах установлен подобный запрет из-за невозможности полностью заменить естественную среду обитания. Обычно китообразных помещают в бассейны ограниченных объемов, которые наполнены хлорированной водой. Это приводит к отклонениям в поведении, снижению иммунитета, разнообразным заболеваниям и преждевременной смерти.
«Инициатива о запрете содержать в дельфинариях косаток и белух важна для всей России, а особенно для Приморского края, учитывая нашумевшую ситуацию с „китовой тюрьмой“», — обратила внимание парламентарий.