Китообразных животных могут запретить держать в дельфинариях России

Талабаева напомнила, что во многих странах установлен подобный запрет из-за невозможности полностью заменить естественную среду обитания. Обычно китообразных помещают в бассейны ограниченных объемов, которые наполнены хлорированной водой. Это приводит к отклонениям в поведении, снижению иммунитета, разнообразным заболеваниям и преждевременной смерти.

«Инициатива о запрете содержать в дельфинариях косаток и белух важна для всей России, а особенно для Приморского края, учитывая нашумевшую ситуацию с „китовой тюрьмой“», — обратила внимание парламентарий.