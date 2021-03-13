Китайцы выбрали самые вкусные российские сладости

На китайском портале WeChat составили список из лучших российских сладостей. В него попали медовые пряники, пастила и сразу несколько тортов. По мнению автора, жители России «питают особые чувства» к сладкому.

Пастилу в заметке сравнивают с китайскими палочками из ягод боярышника. У нее такой же кисло-сладкий вкус. Для приготовления лакомства обычно берут кислые яблоки или ягоды, которые варят до состояния пюре.

После добавления меда и яичного белка смесь высушивают в духовом шкафу. В итоге «получается отличный ежедневный перекус, богатый витаминами и без вредных добавок».

В список вошли сразу четыре популярных в России торта — «Прага», «Наполеон», «Медовик» и «Птичье молоко».

Автор пишет, что «Медовик» — это «русская версия тирамису». «В начале нужно испечь медовые коржи, смазать их кремом, а затем посыпать крошкой», — поделился рецептом автор.

В список также вошли творожные ватрушки, вкус которых жителю Китая показался необычным, сырники, чак-чак, напомнивший китайскую сачиму, и кавказское лакомство чурчхела.