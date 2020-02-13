Китайцы скупали медицинские маски в России и увозили на родину

Китайцы скупали маски в Иркутской области и вывозили их на родину до закрытия границы. В КНР эти средства защиты были в дефиците. Сейчас подобное уже не происходит.

О спросе на российские медицинские маски у граждан Китая рассказал глава регионального управления ФАС Александр Кулиш, которого процитировал «Интерфакс». Внимание на это обратили специалисты антимонопольной службы.

«Скупали маски, вывозили в КНР. Сейчас граница закрыта — такого уже нет», — уточнил Кулиш.

Сотрудники ФАС запросили информацию о масках в пяти крупнейших аптечных сетях Иркутской области. Проверки пройдут на фоне угрозы коронавируса.

«Выясняем, был ли сговор на рынке медицинских масок», — заметил руководитель иркутского управления ФАС. Он не исключил, что повышение цен на них могло быть реакцией рынка.

Пока что эксперты не нашли серьезных нарушений в ценообразовании в аптеках. В среднем одна маска стоит шесть рублей, до 30 просят «за какую-нибудь эксклюзивную».

В регионе сейчас многие болеют ОРВИ, заметил Кулиш. Цены на маски людей волнуют еще и поэтому, а не только из-за коронавируса.

В Китае отмечают резкий скачок заболевших и умерших от COVID-19. Медики объяснили это новым методом диагностики.