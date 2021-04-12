Китайцы признали свою вакцину от коронавируса малоэффективной

В Китае заявили о невысокой эффективности вакцин от коронавируса собственного производства. Власти страны обсуждают возможность применять различные вакцины из разных технических линий.

«Сейчас официально рассматривается вопрос, должны ли мы использовать разные вакцины из разных технических линий для процесса иммунизации», — сообщил The New York Post директор китайского Центра по контролю за распространением болезней Гао Фу.

Ранее исследователи из Бразилии обнаружили, что эффективность вакцины от китайского разработчика Sinovac в профилактике симптоматических инфекций составляет всего 50,4%. У российских и западных аналогов этот показатель превышает 90%.

Гао Фу также подтвердил, что китайские вакцины имеют низкую эффективность защиты от коронавируса.

Китайский официальные лица не прокомментировали слова директора Центра по контролю за распространением болезней. Как сообщила Газета.ru со ссылкой на Associated Press, другой представитель Центра отметил, что в Китае разрабатывают вакцину на основе матричной РНК. Сейчас уже идут клинические испытания препарата.